王偉忠的最新舞台劇《謝謝大家收看》即將在本周五（22日）於台北首演，王偉忠提醒已購票的觀眾記得來看戲，還沒買票的動作要快，因為即將完售。這回除了他親自粉墨登場主演，還把經營多年的 「網紅」孫老毛也一同帶上舞台，連以前《嘎嘎嗚啦啦》的最佳「小」主角孫小毛，這回也有吃重的戲份 ，他看著這一老一小兩代「偶」像在舞台上唱出當年的主題曲〈毛毛毛〉，忍不住想起與老友陶大偉合作節目的點滴。

王偉忠表示，當年會做孫小毛，是因為電視節目預算有限，本來想請陶大偉與孫越一起主持，可是節目經費只能負擔一位明星，所以就用孫叔叔的樣子做了「孫小毛」，專門在節目裡面唱反調，一推出就深受小朋友喜愛，可以說是當年最搶手、每個小孩都想要的玩偶。後來孫小毛紅到不只有自己的主題曲，還拍賀歲片、甚至代表台灣出國比賽拿下紐約電視銀牌獎，轟動一時。一直到現在，還有不少網友在孫老毛的臉書留言說自己很想念孫小毛。這次孫老毛與孫小毛都由操偶藝術家邱米溱賦予新生命。

王偉忠表示，這次他在舞台劇中還會唱〈朋友歌〉，音樂一起，滿腦子都是當年與陶大偉合作的記憶， 他期許透過《謝謝大家收看》可以承接到陶大偉對演藝工作的使命，讓觀眾「快樂一定長壽」，大家一同看戲、一同享受歲月的美好。

這回舞台劇《謝謝大家收看》中，王偉忠與郭子乾、于子育也要唱歌，3人特別進錄音間錄製陶大偉寫的〈朋友歌〉，這也是王偉忠第一次接受專業歌唱指導。音樂設計邱玠韋長期在美國工作，與導演陳威宇越洋連線時聽到王偉忠的歌聲，驚訝地說：「他的歌聲裡面都是故事！」王偉忠笑說，他唱正常歌不行，但「怪歌」很行。

于子育說，練歌時她就發現王偉忠的歌聲很有「個人特色」，連唱歌老師都很「尊重」偉忠哥的歌聲特質，至於對王偉忠的歌聲打幾分呢？于子育以她歌手的專業身分評點：「偉忠哥的拍子，連專業歌手都很難抓得到，非常厲害！」笑翻大家。

此外，王意萱、周定緯、姜柏任、鄭慕岑都有畫龍點睛的演出，尤其4人都是以歌舞劇出名的演員，合唱主題曲〈下一站〉非常出色。舞台劇《謝謝大家收看》將從本周五（9月22日）起於台北表演藝術中心首演，10月27日起於高雄衛武營巡迴演出。