怎樣才能交到穩當可靠的朋友？《搜狐網》盤點12星座指出，水瓶、金牛、摩羯座絕對是擇友的不二人選。他們坦率大氣，包容心極強、從不斤斤計較，身邊圍繞這類型朋友，肯定是你一輩子的好福氣，請好好珍惜他們！

▎水瓶座

不管是朋友、家人或愛人，他們都會以禮相待，所以要選擇朋友，水瓶座是個不錯的對象。水瓶座天生大氣，對錢財不會特別在意，而且向來隨順因緣，在他們眼中很多事情都是小事，不會過分計較。他們內心特別坦誠，認為每個人都該有點包容心，寬厚待人，這樣世界才會更和諧。

▎金牛座

金牛座老實憨厚，面對他人請求，向來有求必應，所以他們人緣特好，人人都想與其他做朋友，金年座最受肯定的一點，就是不喜歡和別人計較，但也絕對不會大方到將好東西拱手讓人，他們敢作敢當，很多時候能站在朋友的立場，去替對方承擔難處。總之，金牛座是個有擔當，值得交心的朋友，無論怎樣都要好好珍惜他們！

▎摩羯座

摩羯座性格直率、愛恨分明，不會有太多隱藏，他們也不屑於隱藏喜怒哀樂，因為覺得沒必要。跟摩羯座交往可以很放心，他們雖然衝動直接，倒是挺大方的，不會去計較一些雞毛蒜皮。他們思維比較直接，行事也果斷，他們最受肯定的優點是包容心極強，值得深交！