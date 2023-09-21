進口蛋食安爭議連環爆，自先前誤標效期後，農業部坦承有5千多萬顆蛋待銷毀，近日又有液蛋加工廠遭查出從中央畜產會購入雞蛋後，與國產蛋混合加工成液蛋後以「台灣」產地標示出貨，引發喧然大波。前立委郭正亮指出，合理推斷農業部就是知道效期只有90天(即8月30日過期) ，才會銷毀進口蛋，但食藥署在進口蛋事件中角色很模糊，大家都忘了食品過期「秀梅姐」食藥署長吳秀梅應該有責任。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，這次很奇怪，在查進口蛋爭議時，衛福部食藥署好像都沒有角色，都在查農業部、畜產會，忘了「秀梅姐」食藥署長吳秀梅，食藥署在貨品進關時，就要考慮到有沒有變質問題。

郭正亮也指出，巴西蛋王受訪時說有效期是90天，5月30日裝箱、8月30日就會過期，但農業部稱7月17日進港、8月17日提領，那販賣期僅剩13天，買了8800多萬顆雞蛋販售期不到半個月，怎麼會有這麼蠢蛋的人訂這種合約，難以想像。

郭正亮說，如果食藥署有涉及的話，應該要被事先知會，在有效期過後有責任去做抽檢，這些都沒有人問，吳秀梅從頭到尾都沒事。

此外，郭正亮也指出，進口蛋有效期若是農業部說的110、120天，那到9月30天才過期，現在還可以吃，為甚麼要銷毀？合理推斷農業部知道效期就是90天，既然早知道效期是90天，食藥署不需要在過期之後去盯場嗎？過期的食品到底是歸誰管？這次進口蛋風波，食藥署的角色非常模糊。