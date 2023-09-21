遠雄海洋公園淨灘活動，邀小學生參與宣導海洋生態教育。（遠雄海洋公園提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮東海岸狹長，為守護海岸環境，有不少社團不定期發起淨灘活動， 遠雄集團近日邀約遠雄海洋公園、遠雄悅來飯店與學生、志工200多人共同舉辦「攜手護海洋，百人齊淨灘」活動，清理約150公尺海岸線，共清出約315公斤的海洋廢棄物，為花蓮的環保盡份心力。

遠雄文教公益基金會今年連續第4年和遠雄海洋公園攜手合作，推動攜手護海洋計劃，針對海洋生態保育與環境，發起淨灘、淨海、珊瑚觀察、兒童海洋營等活動，以寓教娛樂的方式，宣導海洋生態教育的重要性。

這次淨灘活動，邀請東華附小學生參與淨灘外，並在遠雄海洋公園規劃小小獸醫體驗，透過專業獸醫團隊及海洋保育員的講解，讓學童們更加瞭解海洋哺乳動物，並將淨灘蒐集到的海洋廢棄物，結合海洋廢棄物回收概念，製成創新產品，賦予廢棄物二次生命。

海洋公園表示，落實對海洋永續的承諾使命，園區內禁用塑膠吸管，1年合計約減少20萬支塑膠吸管，希望從生活開始，為海洋環境盡一份心力。

這場淨灘活動由遠雄遊憩休閒事業與遠雄文教公益基金會，集結遠雄海洋公園、遠雄悅來飯店合作舉辦，清理東海岸約150公尺海岸線，約200人參加，共清理出315公斤海洋廢棄物，包括寶特瓶、寶特瓶蓋及許多廢棄的保麗龍、拖鞋、打火機等海洋垃圾，明顯感受出生活垃圾及漁業行為相關的垃圾增加，也顯然海洋生態環保工作仍要加把勁，環境保護需要更多人重視並參與。