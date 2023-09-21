輔大醫院今舉辦記者會，說明最新開發的「即視髖 人工髖關節手術混合實境導航模擬訓練系統」。（呂健豪攝）

天主教輔仁大學附設醫院與國科會、輔仁大學、台科大及清華大學合作，開發「即視髖 人工髖關節手術混合實境導航模擬訓練系統」，因能更準確模擬輔助人工髖關節植入物的置放方位，並為每位患者客製化調整，對於醫學院學生或訓練中的專科醫師，能快速上手，在接觸患者前有充分演練，增進人工關節手術品質。

輔大醫院今（21）日舉行記者會，由骨科主治醫師張書豪說明這套系統，透過混合實境（MR）結合擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）等科技，讓醫生可在手術中透過頭戴裝置即時回饋髖臼杯置放角度及安全區之立體範圍，直觀提供術中必要資訊。

張書豪表示，為解決複雜的髖關節變形，呈現更穩定的人工髖關節手術成果，融合國際尖端的元宇宙概念，引進擴增實境及混合實境的技術，在人工髖關節置換手術中，髖臼杯置放的角度非常重要，若未置放在安全區，會增加脫臼與早期鬆動的風險。

張書豪強調，MR是目前最高階的元宇宙技術，過去手術導航等輔助系統是邊手術邊看著電腦螢幕，但隨著科技進步，有些尖端醫療器材已嘗試轉換成 AR甚至MR來達到導航系統的輔助作用，目前開發出的手術模擬訓練教學系統，已實際於輔大醫院作為手術模擬規畫，未來會推廣到各醫學院與教學醫院，預計明年啟動人體試驗，蒐集更多臨床數據，努力取得台灣TFDA與美國FDA第二類醫材認證。