波蘭總統杜達（Andrzej Duda）訪問美國，參加紐約聯合國大會第78屆會議期間，對於波蘭最近對烏克蘭展延的穀物進口禁令時，他將烏克蘭的抗議比喻成一名溺水者，可能會無意間傷害那些試圖救援他們的人。
據《波蘭每日24》（Poland Daily 24）21日報導，在波蘭、匈牙利和斯洛伐克繼續展延對從烏克蘭進口農產品的禁令後，烏克蘭向世界貿易組織（WTO）提出了申訴，並稱這違反了歐盟要求這些國家解除禁令的決定。
杜達在紐約對波蘭記者表示：「烏克蘭的行為就像一個溺水者，拼命地抓住任何一樣東西。然而，我們有權保護自己，以防受到傷害。」
他詳細解釋了這個比喻：「溺水的人很危險，有可能將那些試圖幫助的人拖下水。因此，我們必須採取措施，有力而果斷地保護我們的利益，因為我們不能承擔被拖下水的風險。」
杜達解釋說，他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的會面未能在聯合國大會期間實現，原因是行程上排不出來。不過，他仍正面表示未來可能會舉行2國領導人的會面，以解決持續的貿易爭端。
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