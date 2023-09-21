比想像中更差！全球終端需求持續不振，惟新興科技應用商機推升資通訊產品出貨動能，加以傳產貨品外銷減幅縮小，致台灣整體出口減幅趨緩，中央銀行再度下調全年GDP預估值，連1.5％都不保，預估全年為1.46％，低於6月預測值之1.72％。勞動市場方面，近月就業人數續增，失業率較上年同期減少，名目薪資溫和成長。

央行表示， 展望明年，全球商品貿易成長升溫，且新興科技應用持續擴展，台灣出口及民間投資動能可望回溫；加以基本工資與軍公教薪資調升，預期民間消費續增，惟因基期墊高，年成長率將低於本年，預測明年經濟成長率為3.08％。

物價方面，央行表示，消費者物價指數(CPI)年增率隨蔬果及油價變動呈先降後升，不含蔬果及能源之核心CPI年增率則緩步回降；1至8月平均CPI年增率為2.29％，核心CPI年增率則為2.66％預估本年下半年通膨率略低於上半年，全年CPI與核心CPI年增率預測值分別為2.22％、2.44％，低於上年之2.95％、2.61％；本年國內通膨率緩步回降，主要係進口物價及生產者物價趨跌，商品類價格雖漸趨平穩，惟疫後娛樂服務需求仍殷，服務類價格漲幅居高所致。

展望明年，央行認為，國際機構預期國際油價較本年小幅回升，惟國內服務類價格漲幅可望趨緩，國內通膨率將低於本年。本行預測明年台灣CPI及核心CPI年增率分別續降為1.83％、1.73％。國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨發展。