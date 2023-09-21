（20）日上午，基隆1名男子抱著一隻烏龜走進二分局信義派出所，請求警方幫忙尋找失主。（圖／警方提供）

昨（20）日中午便有一名鍾姓女子至派出所詢問，經多方確認就是走失龜龜的主人，黃員也通知動保所人員，並請鍾女前往認領，順利幫助龜龜回到主人身邊。（圖／警方提供）

昨（20）日上午，基隆1名男子抱著一隻烏龜走進二分局信義派出所，請求警方幫忙尋找失主。

警方表示，曹姓男子早上與太太步行經過信二路段時，發現地上竟有一隻體積不小的烏龜在爬行，幸好當時車流量並不大，曹男擔心烏龜繼續往前爬行至交通幹道恐生危險，剛好附近就是派出所，這才抱著烏龜上門求助。警員黃浩倫觀察該烏龜無明顯外傷、很有活力地四處爬行，經查為常見的寵物龜「蘇卡達象龜」，研判應有人飼養，遂先親送龜龜至動物保護防疫所安置，並拜託里長詢問有無居民遺失寵物龜。

中午便有一名鍾姓女子至派出所詢問，經多方確認就是走失龜龜的主人，黃員也通知動保所人員，並請鍾女前往認領，順利幫助龜龜回到主人身邊。

警方提醒，飼養寵物時應植入晶片或令其攜帶具辨識性之配件，並注意看顧，以便不慎走失時能快速通知失主，民眾亦不可任意棄養，如發現有動物於街上流浪，可撥打動保所電話或1999市民專線諮詢。