新華社21 日報導，即將於9月22日至23日出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式的中共總書記習近平，20日提前到了浙江省，上午在金華市，先後考察了義烏市後宅街道李祖村、義烏國際商貿城，瞭解當地因地制宜發展特色產業、推進鄉村振興和發展對外貿易、推動高品質發展等情況。
大陸外交部發言人華春瑩21日宣布：中國國家主席習近平將於9月22日至23日出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式，並為來華出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。
新華社21 日報導，即將於9月22日至23日出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式的中共總書記習近平，20日提前到了浙江省，上午在金華市，先後考察了義烏市後宅街道李祖村、義烏國際商貿城，瞭解當地因地制宜發展特色產業、推進鄉村振興和發展對外貿易、推動高品質發展等情況。
大陸外交部發言人華春瑩21日宣布：中國國家主席習近平將於9月22日至23日出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式，並為來華出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。
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