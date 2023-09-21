近年來詐騙案層出不窮，其中不乏假藉政府機關名義發送詐騙簡訊案件，國道公路警察局邀請台中樂團，20日到國道清水服務區進行反詐騙暨交通安全宣導演奏會，特別整理出與國道相關詐騙樣態，如假違規罰款催繳簡訊及假通行費催繳簡訊等，呼籲民眾不要受騙。
國道公路警察局於昨日邀請台中「神岡威貝樂室內樂團」到國道清水服務區進行反詐騙暨交通安全宣導演奏會；現場由帥氣國道巡邏車進行暖場，隨後由樂集的老師們演奏多首經典樂曲，同時配合中秋節慶，以文旦做為有獎徵答獎品，讓參與民眾直呼驚喜！
國道公路警察局表示，近來民眾遭受詐騙案件時有所聞，其中不乏假藉政府機關名義發送詐騙簡訊案件，宣導活動中特別整理出與國道相關的詐騙樣態，如假違規罰款催繳簡訊及假通行費催繳簡訊等。
同時也向民眾宣導即將在9月底由數位部推出試辦的「111」3碼政府簡訊資訊，讓現場民眾對於各種詐騙樣態有更多了解與認識，並提醒民眾遇到疑似詐騙情形應立即撥打165、110專線查證。
此次活動由神岡地區「威貝樂室內樂團」團長江麗偵率領5位專業提琴老師公益演出，希望藉由提琴優美柔和的旋律拉出反詐騙宣導新篇章，讓現場聆聽的觀眾，在舒適放鬆的情境下加深對於反詐騙宣導的印象，提醒民眾不要再受騙。
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