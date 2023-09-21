朱國榮的妹妹朱佩瑜當年出4億元幫他交保。（林偉信攝）

朱國榮的妹妹朱佩瑜當年出4億元幫他交保。（林偉信攝）

朱國榮因被訴炒作龍邦國際股票及併台壽保的內線交易案，二審院各判8年及16年徒刑，承辦法官21日下午4點開庭訊問，當年出4億元幫朱交保的朱國榮妹妹、朱佩瑜到庭，她說自己也找不到朱國榮，如果法官要沒收4億元，那她也沒辦法。庭末法官諭知候核辦。

21日的庭訊，朱國榮及朱的律師都未到庭，只有朱的妹妹朱佩瑜到法庭，法官問為何沒帶朱國榮來開庭， 60歲的朱佩瑜說，她也找不到人，她與朱沒有住在一起，且很多個月沒有看到他，她只知道哥哥有一個女兒，其他親友關係不知道，兄妹一年才見幾次面；法官問為何兄妹不親密還要拿4億元出來交保，她一時語塞。

法官說，如果具保人也找不到，朱國榮可能逃亡了，4億元交保金要沒收，朱女說如果法官要沒收「那也沒辦法」，法官接著拿出警方的拘提報告書，指警方不知朱國榮去向，無法逮捕，問她有沒有意見，朱回，沒有意見，庭末，法官諭知全候核辦。

朱國榮在2011年到2013年間利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，拉抬股價再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶，二審高院判刑8年，他另與女性友人林桂馨在2013年2016年間，用大量人頭帳戶操縱龍邦股價，另涉中信金併台壽保內線交易，二審重判16年徒刑。

朱因炒股案，曾創下司法史單一個案最高交保金4億元紀錄，他後來另涉松崗資產管理公司炒股案，檢方訊後以1億元交保，朱國榮偵審中以5億元獲保。