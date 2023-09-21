杭州亞運周六（23日）開幕，本屆中華隊等待隊史100金誕生，教育部體育署將攜手愛爾達科技股份有限公司、中華電信、緯來電視網股份有限公司、東森電視事業股份有限公司及公共電視台，安排電視及網路等多元平台實況轉播，讓國人能即時掌握中華健兒在賽場上的精采表現。

2018年第18屆雅加達亞運，中華代表隊奪下17金、19銀、31銅、共67面獎牌的好成績，本屆杭州亞運將是中華代表團第13度參與亞洲運動會，截至2018雅加達亞運中華隊參賽史上已經累積99金、144銀、276銅，本屆亞運中華隊第1面金牌將會是隊史歷史性的「亞運100金」，五大轉播媒體共推多台頻道，邀請國人一同見證中華英雄在杭州摘金奪冠。

體育署表示，中華隊運動選手持續在世界舞台嶄露頭角，努力讓國際看見台灣，為維護國內民眾的觀賽權益，為期16天的杭州亞運，將橫跨四大平台（IPTV平台：中華電信MOD愛爾達體育1-3台及愛爾達亞運1-3台、網路OTT平台：Hami Video運動館及ELTA.TV愛爾達電視、無線電視台：公視主頻及公視3台、有線電視平台：東森新聞、東森超視、緯來體育台、緯來育樂台及緯來綜合台），希望能更滿足國人觀賞國際賽事的需求。

杭州亞運開幕倒數2天，部分項目也率先展開，為賽事提前熱身，也增添討論話題性。