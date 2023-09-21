隨著工程完工，屏東大學21日請來樹醫師為老樹健檢，確定重生的雨豆樹健康無虞。（謝佳潾攝）

隨著工程完工，屏東大學21日請來樹醫師為老樹健檢，確定重生的雨豆樹健康無虞。（謝佳潾攝）

隨著工程完工，屏東大學21日請來樹醫師為老樹健檢，確定重生的雨豆樹健康無虞。（謝佳潾攝）

隨著工程完工，屏東大學21日請來樹醫師為老樹健檢，確定重生的雨豆樹健康無虞。（謝佳潾攝）

隨著工程完工，屏東大學21日請來樹醫師為老樹健檢，確定重生的雨豆樹健康無虞。（謝佳潾攝）

屏東大學民生校區旁的防汛道路上有棵樹齡近百年的雨豆樹，曾因影響車輛通行而有居民建議砍樹，為此，屏大無償提供77坪校地、內縮圍牆讓原2.8米的防汛道路擴寬成5米路，而隨著工程完工，校方21日請來樹醫師為老樹健檢，確定重生的雨豆樹健康無虞。

屏大校長陳永森指出，屏東事就是屏大的事，讓雨豆樹重生也是落實這一宗旨，屏大為搶救雨豆樹，不僅組成｢雨豆樹護樹聯盟｣，還拆除60米圍牆並內縮最多達7米，無償提供77坪校地，並由屏縣府編列400萬經費，讓原本僅剩2.8米的防汛道路擴寬成5米路。

陳永森說，這是官學攜手拓寬路幅，不僅共同改善民眾的通行，還建構一個口袋型的生態園區，除避免人樹衝突、造成樹身傷痕累累，也讓雨豆樹擁有更寬敞的新居，雨豆樹重生是人與自然良性互動的最佳典範。

陳永森強調，學校沒有「割地」，而是環境教育的延伸，學校會認養這塊地與雨豆樹，「讓我們一起共好，而這樣的共好是屏東人的驕傲」。

經過3個月的工期，防汛道路完成拓寬工程，而屏大為確保老樹的健康，還特別邀請屏科大森林系主任陳建璋到場為雨豆樹健檢。樹醫師陳建璋21日帶領團隊透過音波、阻抗儀等非破壞性檢測儀器替老樹檢查是否有腐朽狀況。

陳建璋指出，經檢測後，發現老樹內部結構無腐朽，狀況還不錯，癒傷組織也好得差不多，但無法強求全部補起來，目前要注意有沒有白蟻的情況。