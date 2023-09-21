央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%。今年國內產出缺口轉呈負值，國內經濟成長放緩大於先前預測。央行已連續5次調升政策利率及2度調升存款準備率下，理事會認為本次維持政策利率不變，以檢視緊縮貨幣政策之累積效果及其影響，將有助於整體經濟金融穩健發展。
《金融》央行利率連「兩凍」重貼現率維持1.875%
中央銀行今舉行3Q理事會，延續暫停升息，政策利率將維持在1.875%，利率連「兩凍」。
中央銀行今舉行3Q理事會，延續暫停升息，政策利率將維持在1.875%，利率連「兩凍」。
央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%。今年國內產出缺口轉呈負值，國內經濟成長放緩大於先前預測。央行已連續5次調升政策利率及2度調升存款準備率下，理事會認為本次維持政策利率不變，以檢視緊縮貨幣政策之累積效果及其影響，將有助於整體經濟金融穩健發展。
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