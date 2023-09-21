儘管聯準會表明今年將再升息1次，但Subramanian周三出具最新報告，將年底時標普500指數預測從4,300點調升至4,600點。

由於聯準會釋出的訊號意外強硬，周三美股主要指數全面收黑，以科技股為主的那斯達克指數跌1.53%，以及晶片股雲集的費城半導體指數跌1.74%，表現尤其疲弱。標普500指數跌0.94%，收在4,402.20點。

報告指出，美銀研究部的經濟團隊不再認為美國經濟會陷入衰退，因此Subramanian認為美股已經處於「復甦階段」，其股票策略小組並認為第二季企業獲利下滑已經到底，意味著股市可能受到提振，因為企業獲利往往會驅動股價表現。但值得注意的是，任何去全球化的威脅，例如中國削弱對蘋果產品的消費，這對大型科技股的影響將大於對中型股的影響。

Subramanian表示，5檔巨型成分股就佔了標普500指數權重的25%，該指數從沒有如此「頭重腳輕」過，但這也意味著機會存在於其他尚未在AI熱潮中竄起的公司。

美銀預估標普500指數到今年底將上看4,600點，可算是華爾街最樂觀的預測之一。該投銀表示，當市場普遍不看好時，這反倒是一個好兆頭。

根據1999年以來的數據，美銀發現分析師在8月底平均預期標普500指數到年底時將上漲5%，而在罕見看跌的那幾年，標普500指數到年底的表現反而更好。

報告指出，當分析師普遍預期標普500指數會在該年最後4個月下跌時，該指數每一次都會上漲，且平均報酬率優於分析師看好該指數到年底時會上漲的報酬率。因此，當市場普遍預期標普500指數到今年底時將下跌2%，那麼美股可能有更大的上漲空間。