高齡71歲的作家李昂近日搭乘捷運時，因身體不適詢問年輕人能否讓出博愛座，遭到拒絕後分享此次經歷，點名台北市長蔣萬安要求明定使用方式，消息曝光後引發熱議。對此，網紅陳沂感嘆，李昂年輕時思想前衛開放，結果年紀大了後卻成了迂腐社會框架的捍衛者，文中充滿各種情勒和邏輯漏洞，「未免唏噓」。

陳沂指出，李昂在民風保守的年代以《殺夫》小說震驚文壇，接著又出了《北港香爐人人插》描述政治圈的情慾，在她心目中是女權思想的先驅。「年輕時思想如此前衛開放，年紀大了，竟成了迂腐社會框架的捍衛者，未免唏噓」；陳沂提到，其實她認同李昂不爽女學生態度的部分，但李昂的發文卻是充滿各種情勒和邏輯漏洞。

陳沂列舉，李昂說自己不在意年輕人是否讓座，卻又點名蔣萬安發問，稱是擔心人口老化問題造成紛爭加劇，「博愛座本來就不是為『老人』存在，是為『有需要的人』存在，直接連結老化，不就是骨子裡認為年輕人該讓座老人嗎？」；接著李昂一直強調自己的巴黎新書發表、跟波蘭的大學教授見面云云，就是炫耀自己行程很滿、各種國際合作，「沒有不對，只是觀感不佳。因為需要博愛座只要說有心血管疾病那part，身體不舒服即可。講那麼多看起來就是無情自我工商」。

陳沂認為，其實博愛座根本不需要存在，因為社會觀念一直在進步，從以前的禮讓老弱殘到現在對隱形需求的理解，「既然如此，就全部設置一般座，主動讓位給有需求的人才是真正有愛的社會吧？」