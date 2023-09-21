主播、活動主持人出身的李芳瑜因外型甜美，被外界封為「甜心主播」，2016年與她上市公司的董事結婚後邁入家庭生活，誕下一子後，仍會上許多綜藝節目作客，也時常在社群平台分享生活；近日她分享為了讓孩子擁有貴族氣質，砸了25萬元台幣讓孩子學馬術，先生得知後暴怒罵：「妳把我們家當成皇室貴族是不是？」

李芳瑜日前在節目《我就問 你正常嗎?》分享想讓孩子擁有貴族的氣質，因此決定帶小孩去騎馬學馬術，但學習馬術的價格十分高額，她坦言：「你知道馬術有多貴嗎？馬術你騎一堂課四十分鐘是三千五，如果你一次儲值五十萬你可以擁有兩百堂課，算下來一堂是兩千五，所以你這樣聽下來，一堂可以省一千」，因此李芳瑜就決定和朋友一起儲值買課程，總共可以上一百堂課，但一次要拿出這麼大筆的錢有些困難，於是她從和老公的共同戶頭去領出這二十五萬，但領出這麼一大筆錢一定會有通知，老公很快就會知道，李芳瑜找藉口表示娘家出事搪塞。

（來源／影片取自我就問 你正常嗎? YouTube，如遭刪除請見諒。）

後來李芳瑜有一次帶老公和媽媽一起吃飯，老公問起岳母的近況，岳母一頭霧水才讓事情敗露，老公回到家後非常生氣質問：「李芳瑜，妳到底做了什麼？」她才將花錢買馬術課程的事情坦白交代，老公聽完後氣炸說：「妳把我們家當成皇室貴族是不是？我小孩不需要這個！」