大皖新聞21日報導，中國鐵路上海局集團有限公司（上海局集團）透露，長三角鐵路十一黃金周運輸方案近日出台，十一黃金周運輸期間預計發送旅客逾3700萬人次 ，鐵路部門在啟用圖定高峰線的基礎上，計畫增開多方向旅客列車，努力滿足高峰出行需要。

上海局集團客運部負責人稱，今年，中秋、十一假期疊加，鐵路十一黃金周運輸期限自9月27日始，至10月8日止，為期12天；長三角鐵路客流最高峰預計將出現在10月1日，預計當天發送旅客超過370萬人次 ，有望創該集團單日客發量新高。

中秋、十一假期，長三角地區探親流、旅遊流、學生流相互交錯，鐵路客運市場增勢明顯。為此，長三角鐵路部門進一步挖掘運輸潛力，充分運用線路、車輛資源，及時根據客流需求調整列車開行方案，精準實行「一日一圖」，通過優化售票組織，加大服務保障力度等措施，最大限度滿足旅客出行需求。據統計，今年十一黃金周運輸期間，長三角鐵路計畫開行旅客列車數較2019年同期多出328對，日均運能較2019年同期增長近三成。

第19屆杭州亞運會即將開幕，杭州、寧波、紹興、湖州、金華、溫州等主辦、協辦城市成為假期出遊熱門方向。從目前的車票預售情況看，中秋、十一假期8天，上海至南昌、上海至武漢、上海至長沙、上海至鄭州、上海至連雲港、南京至杭州、杭州至廈門等多個方向車票緊張 ，旅客出行意願強烈。

為緩解傳統熱門方向運力緊張情況，長三角鐵路計畫安排加開上海至蘭州、西安、鄭州、長沙、福州、南昌、武漢，杭州至鄭州、長沙、廈門、新鄉等熱門方向直通旅客列車37對 ；增加熱門方向旅客座席，進京方向原則上滿圖或滿編組運行；根據客流需求，靈活增開管內旅客列車。

此次黃金周運輸，長三角鐵路部門將根據鐵路12306客票預售、候補購票大數據和客流規律，兼顧長途和短途旅客出行需求，動態調整票額分配策略，及時將票額投放至客流需求較大的車站，最大限度保障旅客出行需求。通過鐵路12306候補購票、自主選鋪等功能，加大資訊服務力度，為旅客提供更好的購票體驗。

大陸鐵路部門提醒旅客，列車具體開行情況請以車站公告和中國鐵路客戶服務中心12306網站公告為準；利用互聯網或手機用戶端購票的旅客，鐵路12306網站（含手機用戶端）是官方唯一火車票網路售票管道；許多城市有兩個或兩個以上火車站，出行前務必看清票面信息標註的乘車站名，勿因跑錯車站而耽誤行程；十一黃金周期間日均客流大，旅客要合理安排行程，預留充足時間進站乘車，嚴格按規定攜帶隨身物品，旅途中加強自身健康防護，做到文明出行。