向蕙玲趕在中秋前夕推出以月亮為主題的新專輯《酒醉的月亮》。她表示，先前為新專輯忙錄音時，突然驚聞100高齡阿嬤身體出狀況，讓向蕙玲當場急得跪地淚崩，幸好阿嬤身體逐漸好轉，她很感恩阿嬤如月亮般的始終守護。

她憶起，當時在錄音室演唱新歌十分順利，而在錄音休息空檔，看到手機家族賴群組，家人正擔心討論著100歲阿嬤這兩天健康有些狀況，「當下我驚訝看得心急如焚，趕忙請問製作人專輯錄音如何，製作人當場也嚇到，直說我錄唱的部分很順利已完成」，當場情緒直逼臨界點，淚水終於忍不住的潰堤。

製作人當場也嚇得直說有不滿意的地方嗎，可以再重新錄唱至完美，她才告知剛剛得知阿嬤健康出狀況，當天匆忙離開錄音室準備回南部老家，還特地繞去廟裡為阿嬤祈福，當香一插上爐，即接到叔叔來電告知阿嬤身體好些了，一顆心終於放下，心中也感念著有阿嬤的加持，讓錄音進度順利完成，能及時趕回老家探望阿嬤。