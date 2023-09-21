台灣進口蛋混充國產蛋流向不明，危及營養午餐安全，國民黨立委參選人陳美雅、李明璇、陳若翠等人21日下午到高雄地檢署按鈴控告前部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢罔顧食安、蓄意掩護進口蛋商超思公司，已涉及圖利、詐欺等罪嫌，同時呼籲高市府啟動營養午餐稽查。

陳美雅表示，台中最近查獲進口蛋改標國產蛋，業者出面踢爆竟是農業部指使，也讓人民對政府喪失信心。其次，校園營養午餐標榜使用國產蛋，但新北市已查獲業者將巴西蛋混入國產蛋液，高市府是否對此把關徹查？

「你們一個都不要躲！」陳美雅強調，農業部罔顧食安和全民健康，今天要對前部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢提告詐欺等罪嫌。

李明璇表示，政府帶頭說謊、當壞蛋、害全民，去年農業部表示「緊急專案進口雞蛋需要時機」，去年中央畜產會進口報告顯示，超思公司去年9月成立，順風搭上缺蛋順風車，從日本進口192櫃雞蛋農業部該出面說明、超思是否就是為了該專案而設立，超思進口的日本蛋是否也有可能是「巴西蛋」？目前市面上已有許多進口蛋混入液蛋，有可能進入校園，高市府是否啟動稽查？

陳若翠表示，雞蛋已經引發國人恐慌，政府從上到下不斷掩護超思，農業部、畜產會也不斷說謊，尚未對國人說明、道歉甚至下台。目前已傳出民眾吃了有問題的蛋、身體不適就醫，就連民進黨自己人、立委林淑芬也看不下去，表示去文詢問食藥署是否針對專案進口蛋品進行稽查，至今未獲回覆。

陳若翠呼籲，上萬顆有問題的雞蛋流向不明，若吃出問題，要找誰負責？高市府必須站出來捍衛食安，檢調人員千萬勿枉勿縱，不要讓陳吉仲、林聰賢溜之大吉。