進口蛋爭議持續延燒，陳吉仲19日晚間請辭農業部長獲准，20日晚間在臉書留下任期最後一篇心得文。但相比19日的請辭長文獲得數十名綠營民代力挺，陳吉仲正式卸任的感性發文，幾乎沒有綠營政治人物前來留言，僅有綠委蔡培慧說「吉仲老師，謝謝」，如今也看來也是不勝唏噓。

陳吉仲20日晚間在臉書發文說，「今天（20日）是我在農業部服務的最後一天。農業部同仁們仍會堅持農業的熱情，繼續堅定地照顧所有農漁民，做農漁民最大的靠山。也要呼籲所有農漁民及關心台灣農業的國人，請大家要繼續支持農業部、支持台灣農業永續發展。」

留言雖也有大批支持者說「謝謝部長」、「您辛苦了」，但卻幾乎沒有綠營政治人物留言，僅有民進黨立委蔡培慧說「吉仲老師，謝謝」。對比日前請辭貼文的綠營留言熱潮，也是不勝唏噓。

圖為2022年南投縣長選舉期間，時任農委會主委陳吉仲（中），陪同時任縣長候選人蔡培慧(左)掃街拜票。(蔡培慧服務處提供)

而陳吉仲19日晚間宣布請辭的貼文，獲得前行政院長蘇貞昌、駐美代表蕭美琴及數十位民進黨民代、親綠粉專、媒體人和專家學者留言力挺。還遭國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯一一記錄下來，嘲諷說「這次到底要一屍幾命？要讓台灣的食安毀於一蛋？」