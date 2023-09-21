由人氣職場網路漫畫《我是馬克》改編的最新奇幻職人喜劇電影《他馬克老闆》，將在9月28日中秋連假檔期正式上映，導演瞿友寧跟演員YELLOW黃宣、江齊、旺福姚小民來到Hit Fm聯播網「OH夜DJ」waa魏如萱節目宣傳新片。

魏如萱再次讚嘆導演瞿友寧的魔力，她說，瞿導導戲時會讓人進入一個狀態，會有一個溫柔的模樣，讓人覺得很放心，很有安全感；至今魏如萱都還把瞿友寧送給她的香氛放在家門口，魏如萱說：「一回家就有瞿導的味道，讓我很安定。」

魏如萱發現導演瞿友寧很喜歡找歌手來演出，光《他馬克老闆》這部電影的卡司陣容就有九位歌手，瞿友寧表示，他選角很不按牌理出牌，但他特別喜歡從歌手中去挖掘適合電影的角色，他認為，歌手可以在舞台上感動很多人，在歌聲跟歌曲傳遞上的情感跟口氣可以這麼細膩，相信在鏡頭前的表演也能很有層次，歌手的演出都會帶給他不同的驚喜氛圍跟意想不到的能量，所以這次《他馬克老闆》選角過程他想了一下哪些歌手是他還沒找過的，而黃宣跟姚小民兩人就是不二人選，他們的熱情、幽默感相當符合這次喜劇電影的角色。