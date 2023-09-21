都發局副總工程司賴祐成（右）今天出面接受陳情。（張亦惠攝）

台中市太平區新坪生活公園社區921大地震時全倒，2011市府核准冠勇建設實施重建，但至今仍卡關，災民們組成自救會21日到市府抗議指出，冠勇建設一再擺爛，讓家園重建遙遙無期，要求都發局依法將冠勇建設實施者資格撤銷，並規畫公辦都更。都發局表示，持續溝通協調，日前冠勇建設已補正權利變換計畫，會將居民意見陳述給審議會。

新坪生活公園社區是14層樓建物共345戶，921後被判定為全倒，市府2011年核准冠勇建設實施都更，自救會指出，2013年都更案爭議審議會明確糾正冠勇建設的缺失，要求補正，冠勇建設擺爛，一拖再拖，到這個月才補正，期間更陸續低價收購對重建絕望的住戶的土地，非常惡劣。

自救會代表陳惠澤說，冠勇建設2013年時預計以1坪9萬左右的價格收購土地，被市府審議委員糾正，要求實施者半年內補件、可遞延一次，市府應在2014年就應依法撤銷冠勇的都更權利，卻一拖10幾年，去年底將四散各地的100多位居民集結，組成自救會，希望能順利重建。

都發局副總工程司賴祐成出面接受陳情，賴祐成指出，此案實施者是冠勇建設，2014年要求補正權利變換計畫，近期在市府積極督促下，這個月已將補正經送進市府審議，會將居民的訴求在都更審議大會中陳述，讓大會理解居民的心聲，後續會依照審議結果依法辦理。至於有沒有可能公辦都更，則要視後續審議結果跟是否符合條件研議。