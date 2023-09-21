外埔區磁瑤綠廊道六分里部分路段路廊較小，且為私人土地等狀況需改善，立法院副院長蔡其昌21日會勘。（陳淑娥攝）

台中市外埔區磁瑤綠廊道串聯大同里、六分里、永豐里共三里，是外埔區居民喜愛的運動休憩場所，但位於六分里部分路段路廊較小，且為私人土地等狀況需改善，立法院副院長蔡其昌21日會勘並討論改善方案，盼將綠廊道完整串聯，帶給當地鄉親更好的生活環境。

立法院副院長蔡其昌今邀集市議員施志昌、農業部農村發展及水土保持署台中分署、農業部農田水利署、台中市農業局、水利局、外埔區公所、外埔區六分里長劉黃碧霞、永豐里長洪俊義等人召開協調會，討論六分綠廊道改善方案。

蔡其昌表示，外埔最重要的磁瑤綠廊道，是多來年持續爭取的重要建設，現在已經可以從大同里經六分里到永豐里，變成早晚外埔人非常重要的散步運動步道，但由於六分里部分路段路廊較小，當地盼涉及私人土地路廊進行拓寬，並針對步道旁老舊破損區域排水溝一併改善。

蔡其昌說，因區域排水溝是屬於市府的權責，相關預算他會協助向水利署爭取補助，期盼水利局盡快提出計畫，攜手讓磁瑤綠廊道更美麗，更安全，不但能吸引外埔的鄉親前來散步運動，更可成為全台中市最漂亮、景色怡人，長輩孩童都適合遊憩的步道。