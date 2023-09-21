有不少職業球員退役後，會選擇成為球賽講評，以另一種方式為喜愛的運動貢獻自己的心力，而前日本職棒選手今成亮太便是其中之一。未料，他近日在轉播比賽的過程中，遇到一發飛來的「界外全壘打」，竟意外接殺，事後還興奮地放在社群上，引發討論。

本月13日，北海道日本火腿鬥士隊在主場迎戰歐力士猛牛隊的比賽中，在賽局來到8局下半，火腿鬥牛士隊以4比2領先，且攻佔滿壘，當時輪到清宮幸太郎出陣，並打出一發右外野方向的深遠飛球，雖然該球落到界外標竿外形成界外，不過卻剛好飛往轉播席，並十分恰好的被坐在席上，正在做球賽解說的今成亮太用手套「接殺」。

從相關畫面中可見，如此「非常恰巧」的接殺，也讓今成亮太驚訝地瞪大雙眼，露出一口大白牙的燦笑，而一旁的解說員也驚訝到起立，而今成亮太事發後也笑說：「太棒了，我會讓清宮幸太郎簽名的。」此外，事後今成亮太也在社群上寫下：「沒想到在解說台接到球了。」並曬出手拿棒球的兩張照片，而若定睛一看，可發現上面有用黑筆畫上愛心以及文字，看似已拿到球員簽名，正開心地炫耀。

【奇跡の珍】清宮の特大飛球を…『放送席に座る解説者がスーパーキャッチ!!』。（影片來自太平洋聯盟TV YouTube，如被移除請見諒。）

此外，雖然清宮幸太郎未能擊出滿貫砲，不過本場比賽火腿鬥士隊仍以5比2取得勝利，而相關畫面曝光後，也在社群上引發討論，有網友將關注焦點放在「解說比賽還要自備手套的今成亮太」，還有人表示：「我也想要清宮的簽名球」、「真的很讓人忌妒。」