監察院今天發布新聞稿指出，中科院未落實回聘高齡人員不任主管職原則，排擠現職人員升遷，打擊工作士氣，改制時未建立利衝規範與旋轉門規定，致2014至2020年期間，得標廠商與現職人員有利益衝突之不當情形，並衍生離職人員可能損及中科院利益之疑慮，國防部顯然未善盡監督，監察院通過糾正國防部。

監察委員王美玉、賴鼎銘、蕭自佑調查媒體報導中科院大量回聘退休高階主管，淪肥貓院疑慮，以及審計部查核報告指出中科院行政法人化後衍生人事及採購等作業相關缺失一案，外交及國防委員會21日審查通過調查報告及糾正案，糾正國防部。

糾正案文提到，中科院改制為行政法人初期，未建立完備之利衝規範，致審計部清查中科院2014至2020年度得標廠商與該院現職人員關係後，發現採購作業中存在多起利益衝突之不當情形，顯有未當。

此外，中科院對相關廠商因涉及利益衝突而被列為限制參與購案廠商時，卻在中科院相關人員離職後，或廠商告知中科院現職人員之親屬已離職或卸除相關職務後，中科院迅即對該廠商解除管制之作為，以及投標廠商代表於投標文件中做不實勾選，簡直目無法紀，中科院卻推卸以無法對其與其所代表廠商課責，致利衝規範或內部行政規則形同具文，國防部難辭其咎。

調查報告發現，中科院直至2021年12月23日才訂頒「採購利益迴避與衝突禁止及請託關說事件處理作業規定」，在此之前的離職人員中，有8位離職前為該院負責設計開發零組件之研究或技術人員，有人在離職2年內，即創設或加入新公司並擔任董、監事等職務後，其公司順利承攬中科院購案，有人離職後立即轉任中科院得標廠商之董事職務，他們當中是否有將中科院利益輸送至特定之民營營利事業或個人情事，是否有傷害中科院自身利益，均顯有重大疑慮。國防部未能及時督導中科院建立相關具體防範機制，核有重大疏失。

調查報告並指出，中科院目前60歲以上、將於5年內陸續退休人員已達1693人、占14.89％，若未能適時補充研發產製等核心從業人力，尤其近4年來離職人數超過2000人，遠高於退休人數，恐不利業務推展與完成目標與任務，國防部應督導中科院，針對現職人力資源進行盤點以及預估未來需求與缺口，持續以更積極態度，以公平、公正、公開、透明方式適時招攬與遴選所需之各專業人才，以避免研發與生產技術等核心從業人力出現不足、發生斷層而嚴重影響該院業務推展與完成目標與任務之情形。

對於審計部查核發現，中科院轉型後多以指商、邀商議（比）價方式辦理採購，具高度採購風險；且尚有分批採購、未落實拒絕往來機制，及緊急採購未依規定簽准等缺失；辦理採購資訊公開作業，僅公告簡要之招標資訊及部分採購案之決標資訊等疑慮，要求國防部落實各項相關檢討作為，以求中科院採購作業品質之提升與精進。

3位委員指出，針對行政院人事行政總處於2022年8月24日修正行政法人績效評鑑參考原則，將內部控制與稽核作業重大缺失，人事及採購等內部管理事項重大違失情形之評估，得列入監督機關監督行政法人時之評鑑項目，國防部今後對中科院辦理年度績效評鑑作業時，有關人事與採購等衡量指標，可依該參考原則辦理，以確保中科院相關內部控制健全。