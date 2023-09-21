台南市2015年登革熱失控重創府城觀光業，今年再破8000例，累積11死，各醫院急診病床再現蚊帳奇景，全市正值疫情關鍵期，目前秋節住宿預定不佳，旅宿業者憂心2015年登革熱失控噩夢再起，遊客觀望心態再次動搖觀光業。

台南市觀光業今年暑假逢疫後出國潮，住宿率受影響2、3成，暑假後進入淡季，再逢登革熱疫情關鍵期，各醫院急診病床又掛出蚊帳，業者恐懼8年前的登革熱效應再度襲來。

根據交通部資料，台南市2015年9月起的登革熱重創府城觀光產業，連3個月的住宿率明顯較2014年同期衰退，平均少了超過10％。當年的登革熱效應直到隔年仍未恢復，2016年同期的住宿率雖小幅回升，仍與常年平均低10％左右。

台南市2015年的登革熱疫情成為觀光業者的噩夢，商圈與旅宿業者回憶，至少影響4成生意，今年登革熱9月疫情再起，首當其衝即是中秋節3天連假訂房率慘淡。

台南市民宿協會理事長柯凱文表示，旅宿業剛撐過暑假出國潮，接著又面臨登革熱疫情，近2周的假日訂房率都不好，中秋節民宿訂房目前還不到5成，預估登革熱疫情將影響2至3成的住宿率。

不過今年在假期前1、2天臨時決定訂房的比率增加，台南市旅宿業者對登革熱影響效應仍在觀望中。

台南商圈文化觀光總會長黃舜屏表示，確實感受假日逛街人潮減少2、3成，希望政府防疫有作為，早日控制疫情。

台南市觀旅局表示，府城今年觀光業受登革熱影響程度尚無法預估，將持續控管各景區孳清與噴藥防治，勿出現疫情破口，現階段以疫情少的空曠行政區促銷旅遊活動，包括日前的七股海鮮節、10月中的白河溫泉節。待疫情過後再整合行銷，恢復遊客信心。