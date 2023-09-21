南投縣府將日月潭畫設為空氣品質維護區，預計11月1日公告施行，屆時日月潭將成為全縣第一處空品維護區。（楊靜茹攝）

日月潭若公告為空氣品質維護區後，環潭公路（台21線60K至69K、台21甲線全線）將全時段管制，嚴禁排煙檢測不合格汽機車進出。（楊靜茹攝）

南投縣環保局考量日月潭是知名景點，為提升空氣頻品質，讓旅遊環境更佳，11月1日將公告日月潭為空氣品質維護區，同時執行移動汙染源管制措施，屆時未執行排煙檢測或檢測不合格的汽機車進入日月潭區，將依《空氣汙染防制法》開罰，最高可開罰6萬元。

全台灣有19縣市、共52處空氣品質維護區，南投縣尚未有空品維護區，南投縣環保局考量日月潭是知名景點，往來車流頻繁，連帶也影響空氣品質，為了提升空氣品質，希望日月潭畫設為空氣品質維護區，經多次在地方開公聽會並達成共識，全案已於8月28日獲環境部核定，18日經縣務會議通過，預計最快11月1日公告施行。

南投縣環保局指出，為了降低新措施上路後的衝擊，而魚池鄉民的機車要進行排氣檢測較不方便，因此在施行前將派遣行動排氣檢測站服務當地鄉親；屆時上路後，日月潭環潭公路（台21線60K至69K、台21甲線全線）將全時段管制，出廠滿2年以上之柴油車、出廠滿5年以上之燃油機車，得完成排氣檢驗合格才能進出空品維護區。

南投縣環保局解釋，一般汽車若未定期檢測，由各監理機關裁罰，因此未納入管制；機車、柴油車由縣市環保局管轄，採限期改善，未如期改善才開罰，因此空品維護區針對逾期未受檢的機車、柴油車加強管制，只要查獲將依《空氣汙染防制法》開罰，最高可開罰6萬元。

南投縣環保局長李易書說，日月潭畫設為空氣品質維護區，預計11月1日公告施行，屆時日月潭將成為全縣第一處空品維護區，規畫竹山秀傳醫院周邊將畫為第二處預計將畫設為空品維護區，希望藉此提升南投縣整體的空氣品質，維護縣民健康。