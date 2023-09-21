本週的網球賽事有三項，集中在中國進行，分別是WTA廣州公開賽、成都公開賽以及珠海公開賽，亞洲的網球好手們精銳盡出，球迷們一定要把握機會大飽眼福。此外週日(9/24)開始還有亞運的網球項目，不容錯過。

WTA廣州公開賽由世界排名第27的名將里納特(Magda Linette)領銜第一種子之位，里納特2020年在華欣公開賽拿到生涯第一座冠軍，2015年日本公開賽、2019年首爾公開賽和2022年的清奈公開賽都打入決賽，這位波蘭女將在亞洲的賽事總是表現得特別出色，中國鄭欽文和朱琳兩大地主好手備戰亞運都沒有出席本屆的WTA廣州公開賽，看來里納特有機會在中國拿下生涯第二座冠軍。

成都公開賽本屆星光熠熠，世界排名前20的好手就有3位共襄盛舉，分別是排名第10的德國好手A.茲維列夫(Alexander Zverev)、排名第18的義大利小將穆塞蒂(Lorenzo Musetti)以及排名第20的保加利亞選手季米特洛夫(Grigor Dimitrov)，A.茲維列夫與穆塞蒂歷史對戰1勝0敗，與季米特洛夫更是6勝1敗(2016年以後的5次對戰都贏)，成都公開賽冠軍這250積分茲維列夫可以說是已經到手一半了。

珠海公開賽也有2位世界排名前20的好手出征，第一種子是世界排名第15的俄羅斯第三把交椅克查諾夫(Karen Khachanov)，克查諾夫在珠海公開賽最大的威脅是大會的第二種子、同時也是目前世界排名第17的英國新希望諾里(Cameron Norrie)，克查諾夫和諾里實力平分秋色，歷史6次交手各勝3場，但細看他們對決的場地類型，諾里在泥地表現相對突出，3次在泥地交手取得2勝；克查諾夫則是在硬地球場的3次碰頭之中拿下2次勝利，因此本次珠海公開賽比較看好硬地實力較佳的克查諾夫。