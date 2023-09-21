台北101可說是台灣最知名的景點，外國人來台旅遊幾乎都會到信義區來跟101合照，甚至登上觀景台欣賞美景，不過有網友在捷運站內意外拍攝到台北101的存在，照片分享到臉書社團後吸引近3萬人點讚，驚呼「真的太神了，今年的路觀之神一定是你了！」

李姓網友昨（20）日在臉書「路上觀察學院」分享自己拍攝的照片，並開玩笑稱「當你覺得101太遠但又要向外國人介紹台北」時，只見照片看起來像是在拍攝遠遠的台北101，讓不少網友好奇拍攝地點到底在哪裡，不過看著看著卻有人發現不對勁，因為照片中的行人竟然「走在天花板上」，隨後有人將照片翻轉180度檢視，才發現這張照片竟是在捷運站內所拍攝，原本看起來像是台北101的建築物，真身竟是捷運站內的手扶梯。

李姓網友接受《中時新聞網》訪問時透露，該照片是在永春捷運站內所拍攝，原本拍攝時並沒有發現該狀況，而是事後翻轉檢視照片時，才意外發現竟然有台北101的輪廓，讓他自己都相當驚喜。

其他網友也驚呼「太神啦，這個巧思，這是可以免費看的嗎？」、「什麼？我以為是真的。看留言才知道是假的101」、「看了好久都沒發現不是101」、「太強了 ！！！到底為何會發現這件事」、「用蜘蛛人的角度拍捷運，好酷」、「還以為是在台灣街頭攝影」、「你是攝影師吧！構圖和想像力太厲害了！」