林宥嘉想突破道具限制，將手中的一百萬除以六，分給六個選手。（東風衛視提供）

節目即將結束，黃亮勛悲從中來。（東風衛視提供）

《音樂主理人》來到最終回，總冠軍即將出爐，將由NIO、李竺芯、3WICH跟A.F傑木斯與秦宇子分出高下，節目即將結束，擔任飛行導師的霹靂國際多媒體總經理黃亮勛有點感傷，也悲從中來，他一路看到選手作品越來越厲害和成熟，他忍不住熱淚盈眶說：「我真的覺得能做這節目太好了。」

3WICH將帶來很嗆的歌曲〈用音樂打在你們的臉上〉，他找昔日戰友潘俊佳組團「量子成年2.0」，秦宇子則身穿性感蟒蛇緊身裝登場，展現叢林狂野的美，邀來CED合作演出，黃宣覺得她彷彿是踩踏時下流行的熱帶節拍叢林女王，陶晶瑩也盛讚她：「剛剛就是在看演唱會！非常的國際化，妳完全舉手投足的性感。」

飛行導師看完六強表演，紛紛大呼難以抉擇，Karencici直說好難喔！黃宣也大嘆自己進行了一番天人交戰，林宥嘉甚至想突破道具限制，將手中的一百萬除以六，分給各個選手，現場還拿起計算機認真計算，最終究竟誰會得到總冠軍，拿到500萬廠牌創始金。《音樂主理人》總冠軍賽最終回將於22日晚間7點在東風衛視播出，23日晚間10點半在霹靂電視台播出。