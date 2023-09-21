2024年台灣運彩重新啟動，「甘寧老師運動投注站」看準虛擬投注通路商機，舉辦系列活動，包含長期好禮抽獎與中秋節9月30日現場慶祝等，獎品網羅iPad、IPHONE、BMW重機、賓士BenzA180等作為贈品。業者邢紀藩表示，「這次砸重金玩真的，已經準備好100台iPad，每3個月一定送出2台BMW重機。」更表示，許多投注客人每天都在買「今彩539」，卻沒有機會獲得800萬獎項，這次中秋節現場活動要讓眾人與1000萬合照，體會獎金滿天飛的快感。

位於台北市大安區通化街24巷2之2號的台灣運彩投注站「甘寧老師運動投注站」舉辦一連串活動，首創活動與虛擬通路彩劵的序號進行結合，讓「四星彩」和「三星彩」中獎投注客只要中1個數字，就有機會獲得iPad、最新型的iPhone手機、BMW重機和BenzA180。

「投注客至少有3重中獎機會，已經準備好100台iPad現貨。」邢紀藩說明，每個月「最高賠率獎」將送出5台iPad；「最高中獎金額獎」再加碼5台iPad。另外，邢紀藩邀請大家於9月30日來到實體投注站現場，在中秋節隔天共襄盛舉一連串驚喜，目睹2台BMW重機好禮送出外，更有紅包贈送、iPad猜猜樂遊戲、台灣選美小姐合照與1000萬噴灑真鈔環節，就是要讓投注客沾喜氣。

邢紀藩指出，活動讓投注客至少有3重中獎機會，100台iPad現貨準備妥當。(圖/投注站提供)

「甘寧老師運動投注站」將於9月30日下午12:00開始系列活動，並全程公正直播分享，只要在現場加入「2024年甘寧老師運動投注站虛擬通路」領號碼牌，以代號「93031058」打卡分享，即贈送1件價值800元的「收米戰袍」(限量100件)，標榜「賜我 高賠收米住帝寶」添機運；另外，現場限量1000個大樂透紅包，15:30排隊截止，16:00開始發放，18:00開始按照號碼牌參與iPad猜猜樂遊戲，獲得機率高達16分之1。

「甘寧老師運動投注站」將於9月30日下午12:00開始系列活動參與iPad猜猜樂遊戲，獲得機率高達16分之1。(圖/投注站提供)

現場活動好禮連連，14:00為最高潮時段，「甘寧老師運動投注站」將噴灑真鈔1000萬元，讓鈔票滿天飛舞，同時邀請第11屆台灣小姐第1名駱嫣、第2名王韻雅等佳麗同慶與合照，讓投注者排隊iPad猜猜樂遊戲也不無聊。邢紀藩呼應2024年運彩重啟，搶先機不惜大手筆宣傳，希望大家多用網路搜尋「甘寧老師運動投注站」增加熱度，也祝福人人中大獎，落實「買運彩、祝體育、增光彩」。