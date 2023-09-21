金門縣教育處長孫麗琪(右)致贈感謝狀予教育發展協進會理事長吳清山(左)，為地區學生們提供更充足的資源。(圖／金門縣教育處提供)

透過閱讀，可以讓偏鄉的孩子長出一對實現夢想的翅膀展翅高飛。(圖／金門縣教育處提供)

為鼓勵學童愛閱讀、享悅讀，進而激發孩子的閱讀樂趣，111教育發展協進會「書香傳愛偏鄉」列車開抵終點站-金門，今(21)日於金湖國小舉行圖書捐贈儀式，在教育發展協進會理事長(前教育部國教署長)吳清山、秘書長王令宜、金門縣教育處長孫麗琪、副處長洪蘋萱、金湖國小校長陳為信等人與師生代表一起見證下，透過與學生對話及共讀，同享知識饗宴與歡樂時光。

圖書捐贈儀式中由與會來賓與閱推老師楊玉蘭、湖小5年級學生代表以及303班全體同學，共讀《氣候變遷：拯救地球的故事》與《跨代的對話：請聽我說》二冊繪本，透過瞭解氣候變遷的原因與影響，鼓勵孩子成為守護地球的改變者；而跨世代觀點差異所呈現的有趣對話，則能讓孩子學習老幼共學，呈現共容、共融、共榮的互動方式，再藉著有獎徵答溫馨互動，讓共讀活動洋溢寓教於樂的歡樂氣氛。

教育發展協進會理事長吳清山表示，該會推廣「教育111：一校一特色、一生一專長、一個都不少」理念，而「書香傳愛偏鄉」所贈圖書都是精選適合國小學童閱讀的優良讀物，除了文化部選介的中小學讀物外，面對資訊科技日新月異、全球暖化氣候異常，以及國內邁向超高齡社會等嚴峻挑戰，特別針對「SDGs永續發展目標」、「AI人工智慧」及「樂齡代間共學」等教育新議題精選圖書繪本，鼓勵孩子探索新知掌握趨勢，用閱讀迎向世界擁抱未來。

參與共讀的學生林翊新說，閱讀《氣候變遷：拯救地球的故事》這本書，讓他知道地球正面臨嚴峻的氣候危機，每個人都不能置身事外，可以從多種樹、少吃肉、少消費、節約能源、減少廢棄物，並與親朋好友分享氣候知識做起。

另一名學生王予辰表示，她很喜歡《跨代的對話：請聽我說》這本繪本，一邊是阿公阿嬤好意的叮嚀、一邊則是孫子們很有個性的想法，碰撞出很有趣的對話，她想要借這本書回家，和自己的爺爺奶奶一起共讀呢！

張又淇同學則非常感謝理事長伯伯送給小朋友這麼多好看又很有意義的書，尤其SDGs相關的書籍，她都好想借回家和家人一起閱讀。

教育處長孫麗琪表示，閱讀是一切學習的基礎，也是自主學習之有效途徑，金門推動閱讀計畫，從讀報教育、身教式閱讀與聊書、充實圖書館藏書量，到閱讀推動教師的增置、SmartReading適性閱讀、再到ePIRLS數位閱讀素養的培養，透過多元的閱讀活動及數位閱讀資源整合，提升學生的閱讀素養，涵養學生「終身學習之態度」。

孫麗琪也感謝111教育發展協進會與理事長吳清山，為地區學生們提供更充足的資源，提升學生的閱讀素養及各學習領域的能力，期盼藉由贈書活動帶動全面性的閱讀風氣，讓學童們能夠「愛閱」、「懂閱」，進而共創「享閱」新時代！

校長陳為信說，湖小教學團隊在閱讀課程研發上不遺餘力，老師鼓勵孩子們透過多元愛閱、扎根深閱、展能跨閱的歷程，盡情優游在書海中，以跨領域探究、多元展現方式，詮釋家鄉乃至於世界的人文風情。

陳為信強調，透過閱讀，可以讓偏鄉的孩子長出一對實現夢想的翅膀，飛離負面的情緒、飛離缺乏自信的枷鎖、飛離城鄉差距所帶來狹隘視野，勇敢Try！學習Fly！讓夢想隨著閱讀的翅膀展翅高飛！

教育處指出，縣府致力提升縣內閱讀環境品質，進行校園閱讀情境營造，充實轄內中小學圖書館(室)圖書設備，於111學年度校園閱讀推展計畫，共計補助地區25所中小學約新台幣206萬元，並爭取教育部補助約經費近183萬元，充實國中小圖書館藏書量，達成地區小校(學生數200人以下)每生至少擁有60本書籍可借閱之目標，協助國民中小學圖書館(室)藏書之汰舊換新，採購適齡優質且涵蓋各學習領域及重要議題之圖書，以保障學生學習權益，均衡各校閱讀資源，提升地區整體閱讀教育能量，讓孩子們擁有更舒適的閱讀空間，讓孩子們更愛閱讀。