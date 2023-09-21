陽明國小PU跑道及籃球場等運動場域年久失修，多處面層磨耗、龜裂嚴重，部分鋪面甚至凹陷積水，立委楊瓊瓔等人會勘。（陳淑娥攝）

陽明國小PU跑道及籃球場等運動場域年久失修，多處面層磨耗、龜裂嚴重，部分鋪面甚至凹陷積水，立委楊瓊瓔等人會勘。（陳淑娥攝）

台中市大雅區陽明國小PU跑道及籃球場等運動場域年久失修，多處面層磨耗、龜裂嚴重，部分鋪面甚至凹陷積水，殘破不堪。立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢21日現勘，校方提出約1400萬元經費需求，體育署原則同意支持整建工程。

為協助陽明國小整建PU跑道，立法委員楊瓊瓔、台中市議員吳呈賢21日上午邀請相關單位會勘，包括教育部體育署組長蔡忠益、台中市教育局主祕郭明洲、秀山里長蔡錦瑭 、橫山里長張聖河等均出席。

校長韓順進指出，該校操場跑道整建至今也有20年，目前PP層磨耗嚴重，凹陷容易積水，多處剝離採補丁救急；另跑道與排水溝接合處剝落，形成10多公分落差，部分水溝蓋塌陷，而籃球場面層多處剝落。

韓順進說，包括整平PU跑道鋪面，重新鋪設AC瀝青混凝土及PU跑道面層，以及排水系統、跑道外側球場、中央草皮區域整建與跳遠場地改建等，初估經費約1400萬元。秀山里長蔡錦瑭 、橫山里長張聖河表示，當地沒有社區公園，許多居民到陽明國小校園運動，跑道現況安全堪慮，有迫切改善必要。

蔡忠益表示，陽明國小跑道及運動場域確實損壞嚴重，將邀請學者專家到校現勘及評估，協助校方完善安全運動場域，以提供學童及社區居民使用。郭明洲說，一般跑道耐用年限為10年，陽明國小已使用達20年，有必要更新，會協助校方辦理行政程序，爭取體育署經費補助，不足部分教育局會自籌。

楊瓊瓔表示，校內操場因年限已久，現況PP層已磨損嚴重，多處凹陷下雨就會積水，老舊四處補丁，甚至內圈水溝也有部分塌陷，排水不易，籃球場地面漆損嚴重，容易滑倒等問題需要一併解決，我們會努力協助學校來解決，期盼讓孩子們有更好的教育環境。