新北市副市長朱惕之（右三）視察蘆洲醫院搬到三重的新址。（蔡亞樺攝）

早年法令不周全，老舊醫院不符建築法規、建物使用執照與土地使用分區不同，存在公安消防的疑慮，新北市政府成立公安聯合稽查小組，將新北17家老舊醫院列為輔導改善對象，其中蘆洲「全民醫院」在三重另覓新址遷院，近日開幕，環境相當新穎，衛生局表示，今年底還會有2家醫院輔導完成翻新。

新北市副市長朱惕之今（20）下午前往全民醫院視察，他指出，全民醫院在蘆洲舊址是住宅與商辦用地，要原地改善不易，在市府與協助院方努力下，在三重區三和路4段找到新址，透過市府協助地目變更，8月完成遷院。

朱惕之表示，部分老舊醫院普遍存有建築公安問題，如建築物通道樓梯狹窄、逃生樓梯數量不足等，一旦發生火警、地震等災害，容易因避難逃生不易導致重大傷亡，尤其對長期臥床的呼吸器依賴病患，潛藏嚴重的公安疑慮，感謝院方全力配合。

新北市衛生局長陳潤秋表示，目前新仁醫院、公祥醫院及祥顥醫院已改善完成，尚有7家規畫遷址、原址改善5家、縮減規模為診所者1家，依序進行中，將持續追蹤並協助改善，若積極改善或有意拖延，啟動公安聯合稽查，各面向檢視醫療院所公共安全嚴格處辦。

全民醫院董事長蔡永冬說，當初老舊建築不符合安全法規，花了1、2年時間才找到三重新址，所有設備、動線都有全新升級，除了原本收治照顧呼吸器病患，並開辦健檢、內外科等新服務，未來還會推動幼兒早療領域，造福居民健康。