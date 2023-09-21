為降低道路揚塵量，桃園市環保局多年前執行街道揚塵洗掃計畫，不過卻遭點名部分道路髒汙程度未有效改善。環保局回應，每年針對30條主要幹道進行洗掃，加上持續推動各項細懸浮微粒管制及減量措施，近年空汙狀況有大幅改善。

審計處指出，桃園雖然為了降低道路揚塵量，持續規畫並辦理街道揚塵洗掃作業計畫，但管理卻不盡完善， 部分路線道路髒汙程度沒有有效改善，而且部分列管前百大汙染的營建工程，其分布地區也未納入洗掃區域，需要儘速研謀改善。

環保局公關室主任井長瑞表示，桃園市自2016年開始街道揚塵洗掃計畫，日間掃街車執勤時間為周一至周五，洗街車執勤時間則為周一至周五夜間時間，每年針對30條主要道路，像是具有交通運輸要站周圍、環境敏感區、砂石車行經路線等檢測，每季採樣檢測1次，以了解執行成效，洗掃作業有明顯改善道路髒汙程度。

井長瑞解釋，2020年至2022年間因乾旱嚴峻，抗旱應變專案會議指示各機關優先取用水資源中心放流水、營建工地地下水等，為配合亢旱政策，街道揚塵洗掃計畫全部取用水資源中心放流水，並因應調整洗掃路線，另也有請各營建工地加強自主周圍道路洗街等，落實改善街道揚塵汙染，提升空氣品質。

井長瑞說，市府持續推動各項細懸浮微粒PM2.5的管制及減量措施，包括營建工程主動認養清洗道路及推動智慧灑水系統、鼓勵淘汰老舊燃油機車換購電動機車，輔導鍋爐改燃乾淨燃料等，經測量空氣中PM2.5年平均濃度已有逐年降低，2013年25.2微克降低至2022年10.8微克，已連續3年低於國家標準值15微克。