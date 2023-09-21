青春只有一次，把握成長期的關鍵時刻，選用正確方式幫助孩子達到理想身高是最明智的做法。為此，家長選擇協助孩子使用正確健康的生活方式，再搭配關鍵的養分補充。「震達等大人成長飲」已上市20多年之久，由百年中醫世家醫師黃章彥研發監製，品質相對安心有保障。

何時才是轉大人的最佳時間點？中醫師黃章彥表示，「男女不同，漢補方搭配飲食作息，全年都是成長期。」若真要區分，成長期可分為3階段: 一、準備成長期，女生6歲、男生7歲開始，著重營養補給及調整體質；二、黃金成長期，女生11歲、男生12歲開始，加強滋補強身，同步調整體質，此為成長期重點時刻；三、鞏固穩定期，女生至18歲、男生至22歲，持續調節生理機能，讓體質更健康！

「震達等大人」歷經多代傳承研發，由百年中醫世家第四代醫師黃章彥監製，以24小時流動的純水，三天三夜萃取濃縮煉製，找出最佳效果，並去除雜質、毒素、異味，並消除礦物質、水質中性化、精緻過濾、徹底殺菌滅菌等7道嚴格關卡，真空充填、高溫殺菌，確保湯劑中的水不會和萃取出的有效成分產生化學變化，讓一切前功盡棄或產生毒素。本產品不添加防腐劑，不含西藥、不含農藥殘留、無塑化劑、無荷爾蒙，無須擔心食安問題。

「震達等大人」原物料也很費工，選用桂枝、黑棗、山藥、人蔘、黃耆、刺五加萃取物、冬蟲夏草菌絲體、維生素B1、B2、B6，可說是孩子營養補給的集大成，再加上費心尋找特製的水源，多年下來，這份用心也累積了許多消費者的喜愛與支持。

對此，成長專家健康管理師Maggie提到，「自己有3個小孩，老大是女兒，老二老三是兒子，男生的身高很重要，長得高會比較有自信，加上自己是健康管理師，非常注重小孩體質的調理，所以我從兒子小學到升國中都非常用心地尋找，適合給孩子的成長營養補給品。」

男生的身高很重要，長得高會比較有自信。(圖/中時新聞網攝)

基底要打得好，關鍵的成長因素很重要。Maggie提到，「『震達等大人成長飲』是我從眾多品牌中挑選出來，它在市場上超過20年，真心推薦。它的味道不像其他成長飲有中藥味，喝起來非常順口，小朋友的接受度也很高，不用提醒他們，自己就會拿來喝。」

『震達等大人成長飲』在市場上超過20年，它的味道不像其他成長飲有中藥味，非常順口。(圖/中時新聞網攝)

給小孩喝的東西，安全絕對是第一考量。「震達等大人成長飲」由擁有百年中醫世家醫師黃章彥推薦，加上商品符合GMP的作業程序生產，也通過SGS安心檢驗。至於來路不明的中藥，反而喝了沒有補到身體傷身。」

孩子的成長只有一次，想要達到理想的身高，選擇使用正確健康的生活方式，搭配關鍵的養分補充，或許可以達到事半功倍的成果。