普悠瑪事故車廂再找到碎骨 家屬批台鐵：欺負民眾、欺人太甚

台鐵兩大事故包括2018年普悠瑪號及2021年的太魯閣號翻覆，近日太魯閣車廂搜出170件遺留物外，普悠瑪事故車廂也被找出13塊小碎骨及1顆疑似牙齒物品。普悠瑪罹難家屬事故代表王忠漢痛批，台鐵做事草率，這對家屬就是二度傷害，無法接受台鐵這樣欺負民眾，欺人太甚。

台鐵普悠瑪號2018年10月在宜蘭出軌翻覆，18人喪命。普悠瑪事故代表王忠漢說，當時也在車內，是少數倖存者，但同車家人8人都死亡，回憶事發當下，他忍不住泛淚，家人如同疊羅漢一樣疊在他面前、死在他的腳下「怎麼可能有辦法忘得了」。

而事發後王忠漢每天都無法入眠，要靠酒精麻痺才有辦法睡著。對於車廂內又發現遺留物，他也表達不願重返傷心地，他強調「哪怕是親人的骨骸或遺物，再看1次對我來說又是1次傷害，尤其親人都已經火化也存放到納骨塔了，現在拿這些（遺留物）有什麼用？看台鐵要火化還是怎麼處理！」

王忠漢指出，台鐵的處理太過草率，現在傳出又找到遺骸，對家人來說是莫大傷害，但他已不想再接受台鐵或檢調重回車上去找那些遺骸。

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