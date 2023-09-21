台日混血的61歲臧姓男子，是日本指定暴力團「稻川會」成員，臧嫌涉嫌與日本另一暴力團「住吉會」成員勾結，在台招募吳姓、陳姓兩名製毒師傅赴日本設置安毒工廠。刑事局國際科第一隊獲報後跟日本警方合作，今年5月底在日本愛媛縣松山市破獲該安毒工廠，並在台、日兩地陸續逮捕臧嫌等10人到案，這是日本治安史上首度破獲安毒工廠，臧嫌與陳姓製毒師經檢方聲押獲准。

警方表示，1公克安毒在日本黑市約2萬元台幣，依據日本「覺醒劑取締法」規定，若查獲以營利為目的製造安非他命，最重可處無期徒刑併科1000萬日幣的罪責，因刑責很重，日警過去並未查獲過安毒工廠。

警方調查，臧嫌在日本神奈川出生，精通日語，年輕時為「稻川會」成員，跟山口組交好，1998年間臧嫌因在東京都駕車肇事撞死人，服刑4年後遭驅逐出境，撤銷日本居留權，臧嫌隨即來台生活。

臧嫌在2009年涉嫌以茶葉罐暗藏安毒空運走私至日本，2016年又涉嫌走私安毒，遭判刑3年入獄。去年10月間，臧嫌吸收吳、陳姓製毒師傅，並與「住吉會」幹部74歲山內氏共謀，在日本愛媛縣松山市偏僻山區承租一處廢棄校舍設置安毒工廠，以感冒藥劑提煉安毒，成功製作出約2公斤安毒，售出後由臧嫌與住吉會4、6分帳。

刑事局在今年5月底，掌握吳嫌再度赴日，立即通報日警監控，並在5月30日進行攻堅，當場逮捕到吳嫌，並查扣103公克的安毒，半成品與製毒工具等贓證物，再循線逮捕山內氏、梶原氏等兩人到案。國際科陸續將臧嫌、陳嫌等2人逮捕，查扣手機、平板及日本指定暴力團字畫等贓證物。

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