鄭艷麗又住院，發文吐心聲。（圖／取自鄭艷麗臉書）

有「最美艷星」稱號的52歲港星鄭艷麗，近年罹患厭食症，不僅暴瘦，最嚴重時還曾被送到ICU，這個月7號她才發文透露健康狀況轉差，大多在家裡和醫院度過，昨（20日）她再發文，嘆不知何時才能出院，似乎身體又不適了。

鄭艷麗昨發文嘆不知道何時才能出院，已經住到好不耐煩，並附上在醫院的照片，病床旁還有一些儀器，看起來像在走廊上等待病房，網友見狀都紛紛留言替她加油打氣，希望她可以早日康復。

其實，這個月7號鄭艷麗才曝光近況，表示這幾個月來第一次身體這麼差，都在家裡或醫院度過，哀怨嘆「好想過正常日子，星期日又是死去活來的一天」，更因為每天都這麼痛苦，也不知道自己能撐多久，似乎受到病痛所苦而影響心情。

鄭艷麗有「最美艷星」稱號。（圖／中時資料照）

鄭艷麗身材火辣演過不少三級片。（圖/中時資料照）

鄭艷麗因在電影《借種》大膽露點一炮而紅，之後陸續接拍《慈禧秘密生活》、《二奶村之殺夫》等三級片，成為一代性感女神，有「最美艷星」稱號。不過她也因為倔強又直接的性格，星途浮沉，曾來台發展，結識富商黃任中，但在黃任中逝世後，她頓時失去經濟支柱，之後被拍到在速食店做清潔工、收銀員，2020年自曝罹患厭食症，常常無法專心工作。