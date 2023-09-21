董事長焦佑倫指出，近年公司推進整體策略發展，不僅應用科技推動數位轉型、製程智能化，也同步強化採購治理、透過建構韌性供應鏈，來增加企業承擔風險的能力，期望未來華新更努力做好企業公民的角色，持續精進永續治理。

華新將永續精神貫徹於策略願景，運用核心能力將ESG理念落實於日常營運中，致力各事業產品高值化，建立資源化產業鏈，布局綠色產品與原料開發，朝向低碳、循環經濟與新能源目標邁進。2021年推動綠色供應鏈專案，與供應商組成減碳聯盟，期望2025年60%的供應商可以完成範疇一、二碳排揭露的目標，且其中40％可以通過驗證，以供應鏈帶動碳管理，每年持續減少碳排。

本次共有近80家關鍵供應商與會，華新不銹鋼事業群、電線電纜事業群、資源事業群分別發表未來策略及展望，並進行「企業ESG趨勢、永續碳排管理、智能生產技術交流」三場主題研討，增進供應商夥伴的永續治理知能、強化風險管理。