報導說，如果事情真的發生了，谷歌將自己設計這種被稱為tensor處理單元的晶片。據了解，谷歌高層在今年稍早已設下目標，要放棄博通；此前兩家公司曾就博通收取晶片費用的問題，雙方發生爭執。

據《The Information》報導，谷歌計畫在明年與晶片製造商邁威爾科技(Marvell Technology)合作，推出一款改良過的網路晶片，該晶片內部代號為Granite Redux。

博通目前在盤前交易下跌3.7%。

目前谷歌、博通都未就該新聞消息發表評論。