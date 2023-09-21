報導說，如果事情真的發生了，谷歌將自己設計這種被稱為tensor處理單元的晶片。據了解，谷歌高層在今年稍早已設下目標，要放棄博通；此前兩家公司曾就博通收取晶片費用的問題，雙方發生爭執。
據《The Information》報導，谷歌計畫在明年與晶片製造商邁威爾科技(Marvell Technology)合作，推出一款改良過的網路晶片，該晶片內部代號為Granite Redux。
博通目前在盤前交易下跌3.7%。
目前谷歌、博通都未就該新聞消息發表評論。
據美國科技媒體《The Information》周四的報導，谷歌(Google)高層正在討論，是否最快在2027年放棄博通(Broadcom)作為人工智慧(AI)晶片供應商。
報導說，如果事情真的發生了，谷歌將自己設計這種被稱為tensor處理單元的晶片。據了解，谷歌高層在今年稍早已設下目標，要放棄博通；此前兩家公司曾就博通收取晶片費用的問題，雙方發生爭執。
據《The Information》報導，谷歌計畫在明年與晶片製造商邁威爾科技(Marvell Technology)合作，推出一款改良過的網路晶片，該晶片內部代號為Granite Redux。
博通目前在盤前交易下跌3.7%。
目前谷歌、博通都未就該新聞消息發表評論。
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