工務處表示，由於施工採用地下推進工法，必須進行立坑、管線推進以及後巷接管等工程，因此會採點狀設置施工圍籬、縮減車道等方式施作。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市仁愛區各污水下水道施工點之施作情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市之污水下水道建設持續布建中，基隆市政府工務處指出，工程自9月開始進入仁愛區各街廓巷弄中，會逐段不同時間施作；另一方面，忠一路所埋設的幹管，將做為後續污水下水道建設延伸至本市中山區的起點，並呼籲民眾通過施工路段須減速慢行。

工務處表示，本期計畫施工區域的影響廣泛，包含東岸商場、孝三路美食商圈及崁仔頂魚市場等，其範圍包含忠一路、忠二路、忠三路、孝三路、愛二路以及仁一路與中正路口，總計影響達6路段的交通。

由於採用地下推進工法，必須進行立坑、管線推進以及後巷接管等工程，因此會採點狀設置施工圍籬、縮減車道等方式施作，工務處皆會依照交通維持計畫之規定配置義交協助疏導交通，並請民眾行經各該路段時務必減速慢行。

工務處說，於本期工程完成後，其範圍內之旭川河水質將可獲達大幅改善；且忠一路主幹管後續將銜接中山區污水建設，屆時將可進一步針對西定河流域周邊之污水進行接管，降低西定河流域內之人工污染物。

工務處預計於2026年，基隆市的污水下水道接管率將接近50％，直追台北市、新北市、高雄市等直轄市，也將成為台灣非直轄市接管率第一名。