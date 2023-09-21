張秀華裝扮成機長，帶領著空服員及旅客以輕快的歌曲、雀躍的舞步登場。（張秀華競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

張秀華裝扮成機長，帶領著空服員及旅客以輕快的歌曲、雀躍的舞步登場。（張秀華競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

昨晚由獅友們主動替張秀華舉辦後援會募款餐會，席開近百桌，展現團結氣勢。（張秀華競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

張秀華認為，這次立委選舉，藍營大團結是擊敗分裂的民進黨最佳時機。（張秀華競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

獲國民黨提名角逐嘉義市立委的市議員張秀華，投入獅子會、從事公益活動長達32年，昨晚由獅友們主動替她舉辦後援會募款餐會，席開近百桌，一身女機長裝扮的張秀華指嘉義市前瞻預算分配最後一名，批對手假睡叫不醒，也說如選上立委，全力配合勇媽市長，早日讓嘉義起飛，也會要求中央兌現承諾，全額負擔嘉義市鐵路高架化的48.95億地方配合款，興建高鐵與台鐵間輕軌運輸及嘉義航空站升級國際機場等3大核心政見。

張秀華32年前未擔任民意代表就加入了社團推動公益事業、扶助弱勢，擔任過嘉鳳獅子會第八屆會長、國際獅子會台灣總會2012-2013年度執行長及國際獅子會300-D1區2019-2020年度總監，這次她投入立委選舉，獅友們全力相挺。

20日獅友們主動幫忙發起「嘉義起飛」募款餐會，展現張秀華基層實力及獅子會的團結，張秀華則裝扮成機長，帶領著空服員及旅客登場，意在展現爭取從玉山路增闢新航廈入口、嘉義航空站升級嘉義國際機場，讓市民從嘉義市登機出國政見的決心，並承諾當選立委絕對讓嘉義起飛。

張秀華除說當選後會求中央兌現全額負擔嘉市鐵路高架化經承諾、建輕軌及嘉義航空站升級國際機場外，也說全台前瞻8400億預算，嘉義市只獲得30.95億，排最後一名，比離島還不如，批對手心中只有黨意，不在乎民意，是在裝瞎？還是假睡叫不醒？不如換她阿華來替市民打拚。

張秀華認為，這次立委選舉，藍營大團結是擊敗分裂的民進黨最佳時機。張秀華後援會副總會長陳昆茂說，他與張秀華結識20餘年，深知張秀華為選民服務的熱誠及對弱勢的關心、愛心，做事果斷又用心，處理事情面面俱到，是嘉義市立委最佳人選。