9月被譽為國際失智症月，為關懷失智症患者及提升社會對他們的關注，衛生福利部桃園醫院於9月至10月期間，在門診大樓2樓藝文走廊舉辦名為「智憶流動」的藝術展覽，展出由桃樂居日照中心長輩們親自創作的畫作，呈現出他們獨特的生活體驗，讓更多民眾可以關注及理解。

桃樂居日照中心社工古朝弘表示，「智憶流動」流動畫藝術展覽以流動畫為主題，這是近年來在歐美非常流行的藝術創作形式，透過壓克力顏料的流動，顏色會在畫板上交融，呈現出獨特的視覺效果，而這些畫作也代表了長輩們寶貴的生活體驗，因此取名為「智憶流動」，桃樂居日照中心主要照顧失智和失能的長者，希望透過各種活動激發他們的思考和運動，以達到延緩失能和失智的效果。

桃樂居日照中心有名參與畫作創作的李阿姨開心地分享，她說非常喜歡這次的流動畫課程，老師很細心，而且每個人的作品都是獨一無二，有些人的畫作像水一樣流動，有些像山一樣，自己最喜歡的是像天空中的雲朵，經過這次的創作才發現自己對作畫有天份，還能與桃樂居的同學們一起討論和分享，是很難忘的經歷。

桃園醫院社工師林詩軒表示，藝術展覽的主題通常會配合不同的節慶，而這次的「智憶流動」流動畫藝術展覽正好呼應了國際失智症月，希望喚起民眾對失智症患者的關心，並更深入了解他們的處境。

桃園醫院社工室主任余偌圲則提及，在失智症照護方面，除了定期回診和醫師溝通外，長照2.0的日間照顧服務也是重要的支援，比如，桃樂居日照中心希望不僅能幫助長者延緩失能和失智，也能成為家屬的堅強後盾，減輕照顧者的壓力。