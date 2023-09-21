洪堯昆指出，公司未來將朝4大方向前進，包括朝擴大、整合糧農循環運作；AI、數位轉型陸續上線運作；落實ESG企業永續發展及創造產品價值、提升獲利等主要目標發展。

針對大宗物資原料價格，洪堯昆指出，一般只能觀察3~6個月的情形，第4季營運表現仍要看台灣消費的情形，目前看起來市場景氣能持穩。

福壽的肉品加工事業主要是由子公司洽富負責，福壽總經理趙文強表示，洽福將會積極發展B2C，並將為客戶客製化，同時將進軍量販超市；而10月份洽富滴雞精會上很大的連鎖藥局通路。