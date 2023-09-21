吳姓婦人騎車載著1歲女兒，與轎車發生擦撞，母女摔倒在地受傷，警方釐清調查事故原因。（翻攝畫面）

監視器拍下救護車到場救治。（蔡亞樺翻攝）

新北市三重一名吳姓婦人日前騎車，載著1歲女兒回娘家，行經三重重新路、重樣路口右轉時，與直行左轉的轎車擦撞，婦人與女兒摔地受傷，曾姓丈夫今（20）日在臉書發文控訴，三重警方無視女兒昏迷，堅持確認身分才送醫，救護人員延遲到場，三重警分局公布相關影像與時間序回應。

據了解，9月16日上午10時許，37歲吳婦載著1歲2個月的女兒，騎車沿著重陽路行駛在直行車道卻要違規左轉重新路，內側張姓駕駛卻想要右轉，2車當場發生擦撞，母女雙雙跌倒在地，婦人左手左腳多處擦挫傷，未戴安全帽的女嬰則是腦出血，送往馬偕醫院開刀手術後，目前仍在觀察中。

曾父在臉書社團「爆料公社」發文說明事發經過，不捨女兒年紀那麼小就開刀，身上插滿管子，希望網友幫忙集氣。文中也不滿表示，三重警分局與消防人員指出，「聽妻子陳述當下處理員警竟無視小孩已昏迷，還要求當場需先確認身份，才能送醫，救護人員也延遲到現場，還問妻子說：小孩是睡著了嗎？

曾父表示，當場妻子已哭喊小孩已昏迷，請盡快送醫，他們才送醫，對於這專業及維護社會安全公務人員非常失望，指控當天現場處理的警消「堅持要確認身分才能上救護車」，才會造成時間上的延誤。

三重警分局出示當天事發經過與處理的監視器畫面，並提供處理時間序，車禍發生在10時5分、救護車10時11分抵達並檢傷救護、員警10時13分抵達指揮交通並詢問雙方資料、10時16分救護人員將傷者送醫，前前後後共11分鐘，強調並無延誤。

警方表示，張姓駕駛直行車占用左轉專用道、吳婦騎車左轉車占用直行車道，依「道路交通管理處罰條例」第48條1項2款「轉彎未依標線指示舉發」開罰600至1200元罰鍰；吳女轉彎未使用方向燈開罰1200至3600元罰鍰，機車附載乘客未戴安全帽開罰5百元。