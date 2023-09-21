台南市仁德區今年8月人口數已達7.7萬人，各項重大建設陸續推進中，為解決當地延宕超過20年的自辦市地重劃案，台南市政府公辦台南市第9期仁德市地重劃工程，花1年時間宣告竣工，在地民眾表示，「等好久了，終於能盼到閒置荒廢土地有新面貌！」

今天竣工典禮，在地南關線議員全員到齊，由副市長趙卿惠及市議員等各界貴賓共同剪綵。地政局表示，透過這次開發，除保障原有地主權益，也開闢公共設施，增加仁德發展所需的住宅用地，創造多贏的局面。

地政局表示，本案原為「仁德鄉鍾厝林仔自辦市地重劃會」辦理重劃，但原開發區內部分土地因糾紛無法完成整體開發，加上區內原有設置「機3」機關用地尚未開闢，加上附近道路用地尚未取得，透過都市計畫程序於2021年解編變更為住宅用地、道路用地及綠地，解決當時自辦重併同附近未完成重劃的剩餘土地，以公辦市地重劃方式開發。

該重劃工程打通義林7街貫穿至義林路，形成完整道路系統，並增加公園綠地，配合周邊住宅區使用，設置小型活動草坪廣場，形成社區完整休憩空間。

市議員郭鴻儀提到，未來當地除預計興建住宅大樓，周邊也規畫有捷運站，建議未來能朝向聯合開發，以利加速地方發展。