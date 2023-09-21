花蓮市松園園區環山150米仿木棧道，3年前斥資百萬餘元鋪設完成，近日卻在完好狀態下遭文化局全數挖除，引起民眾質疑浪費公帑。（花蓮縣議員張美慧服務處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市松園園區環山150米仿木棧道，3年前斥資百萬餘元鋪設完成，近日卻在完好狀態下遭文化局全數挖除，縣議員質疑縣府拆除前也未與地方溝通說明，經費也沒有花在刀口上，要求檢討。文化局解釋，因該段邊坡滲水恐影響步道安全，因此透過爭取中央經費強化設施，提升雨天止滑性及行走安全性。

縣議員張美慧指出，松園園區環山仿木棧道3年前經前縣長陳清水提出後，透過10多位議員小型工程款共逾100萬元挹注下鋪設完成，被稱為花蓮市小秘境，園區鄰近的花草均由在地民生里認養，未料近日卻接獲里長吳明崇反映，直指完工不久仿木棧道竟被全數挖除，質疑是否有浪費公帑之嫌。

張美慧說，接獲里長的訊息後，便與縣議員胡仁順特別前往會勘，釐清工程爭議內容。文化局承辦人員回覆說，工程是內政部城鄉風貌計畫補助的「美崙溪畔廊帶串連計畫」工項之一，全案分4個工區施作，總經費5200多萬元，其中環山步道占約560萬元，步道將配合地勢，前段平鋪於地，後段往台9線出口，保留50公尺長度採鋼樑架高，並改為混泥土拉毛鋪面，增加雨天止滑性及行走安全性。

張美慧認為，拆除下來且散落地面的仿木棧條仍完好堪用，是否有需要全數打掉重來？為何不能先強化木棧道下方的支撐鋼樑，且即便是中央經費，也應花用在刀口上，縱使是整體規畫，也應考量部分範圍完工不久，設備堪用，就此打除毀掉難道不是浪費公帑？

胡仁順則指出，文化局未與在地里民妥善溝通說明引發爭議，造成困擾，必須檢討改進，希望以後不會再有類似狀況發生。

文化局解釋，該區邊坡有自然滲水狀況，大雨時滲水也會變大，甚至沖刷邊坡、棧道基礎，造成鋼構材鏽蝕，影響步道行走安全，但徹底改善所需經費高，因此這2年才會持續尋求財源，希望全段整建，強化步道鋪面、欄杆、強化基礎及增加邊坡導水設施等工程。

文化局也提到，工程內容已多次召開里民會議，並成立社群網路LINE群組，如民眾有問題，都可以即時討論。