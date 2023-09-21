前農業部長陳吉仲日前因進口但風波辭職下台；台灣維新召集人蘇煥智認為，陳吉仲留下進口太多的爛攤子；「專案進口政府採購」的模式，已經証明徹底失敗！政府在調整遊戲規則時，要自我節制扮演好遊戲規則制定者，並堅守裁判的角色。不應該跳入扮演球員兼裁判的角色。

蘇煥智今在臉書指出，陳吉仲跟林聰賢雖然下台但問題仍無解；專案進口蛋的難堪及貪污圖利責任爭議卻仍未停歇。而隨著極端氣候變遷加劇，禽流感每年愈演愈烈，每年二、三月以後缺蛋危機恐成常態化，所以如何因應的缺蛋危機的對策，其實非常重要。如果只停留揭弊究責，對國會過半的執政黨恐怕也是停留在狗吠火車，官官相護而人民無可奈何。

他認為，為什麼要由政府委託廠商專案進口呢？為何不能尊重市場機制？鷄蛋是基本民生必需品，本來民間就可以自由進口，只是關稅高達30％。所以一旦國內鷄蛋生產短缺，造成鷄蛋價格上漲一倍、二倍或三倍時，應該考慮增加國內蛋的供給，以平抑物價；可以考慮立法授權（或依憲法緊急命令）由政府於「限定期限內取消關稅、及進口後第一次交易營業稅」，以增加貿易商進口鷄蛋誘因。

他說，必要時並得採取鷄蛋逐顆補貼一定金額的模式。此種模式就是尊重市場公平競爭的機制。

蘇煥智指出，陳吉仲專案進口政府採購的模式，就是扭曲市場機制。同樣都是進口商，受農業部委託的不但有補助，而且又有中央畜產會專買，根本不必擔心通路問題。但其他的進口商則沒有得到補助，而且要自己尋找通路。顯然立足點並不平等。

他認為，專案進口政府採購的模式，導致進口量太多，5100萬顆蛋最後因為超過安全保存期限必須銷毀，而且增加了2億多元的支出。太多專案進口蛋，導致中央畜產會被迫必須拜託蛋商幫忙賣蛋。甚至進入做冷凍殺菌液蛋，而進入食品加工系統。非常浪費國庫。

他說，專案進口計劃的期限定在2023年12月底，時間拉得太長，已經超過鷄蛋短缺的關鍵期3、4、5月。這也是造成5100萬顆進口蛋被銷毀。專案進口量太多，對於大部分的鷄農也造成傷害，美其名言平抑物價，但就是打壓鷄農。

他表示，政府採購未經公開採構程序，破壞市場公平競爭機制，並不可取。但既然陳吉仲決定採購了1.4億顆蛋，就應該依據政府採購法，採取公開招標採購的程序。未經公開公平競價的程序，顯然是圖利特定廠商。

農業部主張每一個鷄蛋生產國家都有邀請該國家的其他廠商比價，所以主張並無不法及不合理。他認為，參與公開比價的廠商，其實不應該局限於該國家，而應該所有貿易商都可以會參與比價才合理。

他說，專案進口鷄蛋因為進口太多賣不出去，農業部委託液態蛋的工廠，把進口蛋變成冷凍殺菌液態蛋。將這些可能即將過期，或者是實質過期的蛋，冒充本國的液蛋，的確是非常容易蒙混過關。由於農業部是球員兼裁判，所以其辯解的公信力顯然缺乏公信力。

他表示，「專案進口政府採購」的模式，已經証明徹底失敗，圖利的刑責，仍待追究！但政府破壞市場機制的根本問題，花錢卻沒效率。